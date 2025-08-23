Alagöz Holding Iğdır FK ile İmaj Altyapı Van Spor FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig 3. Hafta maçının başlamasına dakikalar kaldı.

Her iki ekibin de galibiyet için mücadele edeceği maç saat 21.30’da başlayacak. Maç öncesi her iki takımın da teknik patronları sahaya çıkacak 11’lerini belirledi.

Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak maçta ev sahibi ekip sahaya; Furkan Köse,Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu, Antoıne Conte, Caner Cavlun, Ahmet Emin Engin, Ali Kaan Güneren, Oğuz Kağan Güçtekin, Eyüp Akcan, Moryke Fofana ve Gıannı Salvatore P. Bruno ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise şu 11’le maça başlayacak; Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Francesc Crespı Regıs, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Benıto Ramırez Del Toro, Alıou Badara Traore, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ve Anestıs Vlachomıtros.