Trendyol 1. Lig’de 3. hafta maçları oynanacak. Ligde 3. hafta perdesi bugün oynanacak Arca Çorum FK - Sms Grup Sarıyerspor maçı ile açılacak ve pazartesi günü oynanacak İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü maçı ile kapanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, deplasmandan iyi bir neticeyle dönmeyi amaçlıyor.

Lige iyi bir başlangıç yaparak iki haftada 6 puan toplayan siyah – kırmızılılar, Iğdır deplasmanında da başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

HAFTANIN MAÇLARI

Trendyol 1. Liginde haftanın maç programı şu şekilde;

22.08.2025 21:30 Arca Çorum FK - Sms Grup Sarıyerspor

23.08.2025 16:30 Bandırma Spor - Adana Demirspor A.Ş.

23.08.2025 19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor Futbol A.Ş.

23.08.2025 21:30 Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

23.08.2025 21:30 Sipay Bodrum FK - Sakaryaspor A.Ş.

24.08.2025 19:00 Erzurumspor FK - Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

24.08.2025 19:00 Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

24.08.2025 21:30 Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor

24.08.2025 21:30 Eminevim Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor

25.08.2025 21:30 İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü