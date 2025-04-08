Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, ligin 30. hafta maçında sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928’i etkili bir futbol ve farklı bir skorla mağlup ederek play-off yolunda önemli bir adım attı. Vanspor Teknik Sorumlusu Murat Yıldırım da maç sonu değerlendirmesinde, Bucaspor maçının kendileri için kritik olduğunu ve kazanmayı bildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

REVİZYONA GİTTİ

Van Spor FK Teknik Sorumlusu Murat Yıldırım, Bucaspor karşısında revizyona gitmeyi tercih etti. Daha önce ilk 11’de oynayan bazı futbolcuları yedek kulübesine çeken Teknik Patron, takımı farklı bir 11 tercihi ile sahaya çıkardı ve başarılı da oldu.

Rezizyon değişikliğine gitmek durumunda olduklarını söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu; “Yoğun bir maç takvimine girmiştik ve bu süreçte kadromuzda bazı revizyonlara gitmek durumunda kaldık. Hem hafta içi hem de hafta sonu oynadığımız karşılaşmalar, futbolcularımız üzerinde fiziksel ve mental bir yük oluşturdu. Ancak, sahada görev alan her oyuncumuz, ister ilk 11’de yer alsın ister sonradan oyuna dahil olsun, yüksek bir özveri ve disiplinle görevini yerine getirdi.”

“FIRSATLARI DEĞERLENDİRMESİNİ BİLDİK”

Geçtiğimiz hafta oynanan Arnavutköy maçında yakalanan fırsatların değerlendirilemediğini kaydeden Yıldırım; “Ancak Buca maçında fırsatları daha etkili bir şekilde değerlendirmeyi başardık ve sonuç olarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldık. Bu karşılaşma bizim için çok kritik bir öneme sahipti. Bu nedenle mücadele ve kararlılık açısından sergiledikleri performansla tüm futbolcularımı kutluyorum” dedi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Futbolcularını kutlayan Murat Yıldırım, taraftarlara da teşekkür ederek; “Ayrıca en büyük teşekkürü de Vanspor taraftarına etmek istiyorum. Taraftarlarımız, 90 dakika boyunca takımımıza verdikleri destekle bize büyük güç kattılar. Onların coşkusu ve inancı, sahada gösterdiğimiz performansın en önemli etkenlerinden biri. Yanımızda oldukları için teşekkür ederim, birlikte çok daha güçlüyüz” diye konuştu.