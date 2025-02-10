Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, önceki gün Elazığspor ile karşılaşmış ve 2-1 mağlup olmuştu. Maçın orta hakemin Van Spor lehine penaltı vermesi ve akabinde bu kararını bozması başta olmak üzere yaptığı hatalar için Van Spor FK harekete geçti. Başkan Erol Temel ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili resmi hesabından bir paylaşımda bulunan Van Spor FK, "Cumartesi günü deplasmanda oynadığımız Elazığspor karşılaşmasında yaşanan ciddi hakem hataları, müsabakanın seyrini doğrudan etkilemiş ve kulübümüzü telafisi mümkün olmayan zararlara uğratmıştır. Bu doğrultuda, Kulüp Başkanımız Erol Temel ve yönetim kurulu üyelerimiz, bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek detaylı bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede, karşılaştığımız adaletsiz kararlar ve hakem yönetimindeki ciddi eksiklikler tüm yönleriyle dile getirilmiş, bu konunun takipçisi olacağımız net bir şekilde ifade edilmiştir. Vanspor olarak, adil ve eşit bir rekabet ortamının sağlanması için tüm başvuru haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu tür hataların tekrarlanmaması adına sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Kulübümüz, sahada emeğiyle, mücadelesiyle ve hakkıyla başarıya ulaşmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Futbolun adaletini savunmak adına gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı ve her platformda hakkımızı arayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz." açıklaması yaptı.