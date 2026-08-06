Van Spor Futbol Kulübü Yönetimi, Vali Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. İstişarelerde bulunulan toplantının sonunda Vali Ozan Balcı’ya Van Spor forması hediye edildi.

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada, kulübün içinde bulunduğu süreçte şehrin tüm dinamiklerinin desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

VALİ BALCI'DAN VANSPOR'A DESTEK MESAJI

Açıklamada, Kulüp Başkanı Özgür İreç İlhan ve yönetim kurulu üyeleri ile Van Valisi Dr. Ozan Balcı arasında verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, “Toplantıda Sayın Valimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da Vanspor’umuzun yanında olmaya devam edeceklerini, kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her konuda gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti. Bu güçlü yaklaşım, camiamız adına büyük bir moral ve güven kaynağı oldu.” ifadelerine yer verildi.

“BİRLİK VE BERABERLİKLE HEDEFLERE YÜRÜYECEĞİZ”

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; “Şehrimizin ortak değeri olan Vanspor'un başarısı için ortaya koyduğu yapıcı yaklaşım, samimi ilgisi ve kıymetli destekleri dolayısıyla Van Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı'ya en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyoruz ki Valimizin desteği, şehrimizin birlik ve beraberliğiyle Vanspor, hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecektir.”