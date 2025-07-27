Trendyol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Van Spor FK, Kayseri Erciyes’te kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlıklar kapsamında Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaşan temsilcimiz, rakibine 3 – 2 mağlup oldu.

Kayseri Erciyes’te oynanan maçta Van Spor FK sahaya;

Çağlar Akbaba, Xesc Regis, Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Medeni Bingöl, Benito Ramirez, Erdem Seçgin, Aliou Traore, Hasan Bilal, Mehmet Maniş ve Anestis Vlachomitros ilk 11'i ile çıktı.

Van Spor’un gollerini Burak Kavlak ve Anestis kaydetti.

Van Spor FK, lig öncesi hazırlıklarını sürdürecek. Temsilcimiz ligin ilk maçında 10 Ağustos günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.