Kırmızı Grup’ta 20. Hafta heyecanı saat 14.00’te oynanacak 4 maçla başlayacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ikinci devrede kendi sahasında ilk kez taraftarlarının önünde maça çıkacak.

Saat 14.00’te başlayacak olan ve Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maça dakikalar kala her iki takımın da sahaya çıkacakları 11’ler açıklandı.

Temsilcimiz sahaya; Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklıdere, Emre Batuhan Adıgüzel, Hasan Bilal, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu, Özkan Yiğiter ve Bekir Can Kara ile çıkacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin yedek kulübesinde; Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Samed Ali Kaya, Fuat Bavuk, Serkan Odabaşoğlu, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Mert Beler, Muhammed Çoksu ve Burak Kavlak olacak.

Giresunspor ise; Göktan Cörüt, Arda Kılıç, Mehmet Keskin, Barış Gün, Ahmet Lütfi Kara, Emirhan Şahin, Ahmet Küçükaydın, Arda Cebeci, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu ve Emircan Korkmaz ile maça başlayacak.

Konuk ekibin yedek kulübesinde de şu isimler görev bekleyecek; Ömer Asaf Topal, Muhammed Mirac Çakıroğlu, Emre Nizam, Şenel Hami Aydemir, Muhammet Turhan, Caner Artul ve Gökmen Özyılmaz.