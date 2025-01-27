Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapan Artı Değer Van Spor FK, uzun bir aradan sonra taraftarlarıyla buluşacak. 1 Şubat Cumartesi günü kendi sahasında Giresunspor’u ağırlayacak olan siyah – kırmızılılar, ligin ikinci devresinde ilk kez iç sahada taraftarlarıyla da buluşacak.

Nesine 2. Lig 20. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 18. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi. Canlı olarak yayınlanacak maçlar arasında Artı Değer Van Spor FK – Giresunspor maçı da yer aldı.

Hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği Ülkea Nazillispor’u 3 – 1 mağlup eden ancak cezası nedeniyle taraftarlarıyla buluşamayan Artı Değer Van Spor FK’de hasret 1 Şubat Cumartesi günü sona erecek. İç saha maçında taraftarlarıyla buluşacak olan Van Spor’u, maça gelemeyenler de canlı olarak ekrandan takip edebilecek.

1 Şubat Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK – Giresunspor maçı HT Spor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İşte Nesine 2. ve 3. Ligde canlı olarak yayınlanacak maçların programı;

01 ŞUBAT CUMARTESİ



Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Anagold 24Erzincanspor - 1461 Trabzon FK (HT Spor YouTube)



Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Kırklarelispor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)



Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Giresunspor (HT Spor YouTube)



Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Bursaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor TV)



02 ŞUBAT PAZAR



Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Karşıyaka (HT Spor YouTube)



Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş (HT Spor TV)