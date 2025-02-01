Ligin 2. devresinde Artı Değer Van Spor FK ilk kez taraftarıyla sahasında buluşacak. Bugün saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Kale arkası bilet fiyatları 50 TL’den, maraton tribünü bilet fiyatları ise 100 TL' den satışa sunuluyor. Biletler stadyum gişelerinden temin edilebiliyor.

Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada tüm taraftarlar maça davet edildi.

Açıklamada: "Değerli Vanspor taraftarı, kendi evimizde büyük bir heyecan yaşayacağız! Giresunspor maçının biletlerini stadyum gişelerinden alabilirsiniz. Tribündeki yerinizi alın, takımımıza destek olun!" denildi.