Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde medyada yer alan 'Van Spor'a 3 puan silme cezası verildi' yönünde çıkan haberler sonrası sessizliğini korumuştu.

Konu ile alakalı titiz bir süreç yöneten Van Spor FK yönetimi, gerekli prosedürü yerine getirerek 3 puan silme cezası riskini ortadan kaldırdı.

Van spor FK konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında kulübümüze verilen üç puan silme cezasına ilişkin süreç, kulübümüzün titiz çalışmaları sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır.

Gerekli tüm prosedürler eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş, ilgili evraklar tamamlanarak Tahkim Kurulu’na sunulmuş ve başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Böylece Vanspor Futbol Kulübü’nün puan silme durumu kesin olarak sona ermiştir.

Bu sürecin başından itibaren büyük bir özveriyle çalışan Kulüp Başkanımız Erol Temel’e ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Vanspor’un haklarını her koşulda korumaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Vanspor Futbol Kulübü