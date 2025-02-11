Van’da basın mensuplarıyla tesislerde bir araya gelen Başkan Temel, “Van Spor’a yapılan saldırılara ve hukuksuzluğa karşı geri adım atmayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“VAN HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM”

“Gönül isterdi kardeşliği, barışı, dostluğu konuşalım” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erol Temel, “Hafta sonu oynadığımız Elazığspor maçı ile ilgili basın açıklaması yapma gereği duyduk. Hem Elazığ tarafı hem de başka yerlerden bizim aleyhimize ve takımımız hakkında hiç hoş olmayan sözler söylendi. Buradan Van şehrine, Van halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapılan saldırılar ve haksızlık karşısında bizleri yalnız bırakmadılar. Bilindiği üzere geçen yıl da masa başı oyunlarla şampiyonluk elimizden alındı. Bu masa başı oyunlarla başa çıkamıyoruz. Her seferinde bu memleketin, bu takımın hakkı yeniyor.” dedi.

“BU YAPILANLAR KARDEŞLİK, DOSTLUK DEĞİL”

“Takımımız Elâzığ’a vardıktan sonra ben ve yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız aynı gün orada olduk” diyen Başkan Temel, “Takımımızın yanında durduk. Maçın oynanmasına 24 saat gibi az bir süre kala maçın hakemi değiştirildi. Elazığspor As Başkanı da yanımızda idi. Bu yapılan hakem değişikliği etik mi diye kendisine sorduk. Bu spor ahlakına uyuyor mu diye sorduk. Kendileri de “gerekirse değiştiririz” diye cevap verdi. Bizler de neyi değiştiriyorsunuz, maça yeni atanan hakem şehre gelmiş, neyin değişikliğini yapacaksınız diyerek sitemde bulunduk. AS Başkan, “evet doğrudur, Batman bölgesinden olan hakemin değişikliğini biz talep ettik” diye cevap verdi. Bizler tekrar kendilerine ‘bu yaptığınız etik değil. Bu kardeşlik, dostluk değil. Futbola leke sürdünüz’ diyerek sitemde bulunduk. Ardından dışarı çıkarak TFF Başkanını, ardından MHK Başkanını ve akabinde Van Milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu’nu aradım. Vekilimize durumu anlattım. Bizler araştırdık. Bu değişikliği yapan ismi verdik. Vekilimiz bu durumu görüşüp bilgi vereceğini belirtti ama artık hiç aramadı.” sözlerine yer verdi.

“ASLANLAR GİBİ OYNAYIP MÜCADELE ETTİK”

“Bu futboldur kazanırsın veya kaybedersin” diyerek sitemlerini sürdüren Temel, “Aslanlar gibi oynadık ve aslanlar gibi mücadele ettik. Ama masa başı oyunlara zamanımız yetmedi. Haksızlık karşısında Van halkını gördünüz, takımlarına nasıl sahip çıktılar. Sabah saat 5’te binlerce insan soğuğa rağmen ayağa kalktı ve takımını karşılamaya geldi. 3-4 gündür binlerce insan bu hukuksuzluğu konuşuyor. Biz memleket ayrımı, insan ayrımı yapmıyoruz. Ama siz ayrım yaptınız. Bu tür oyunları yapanlar kazanmadı aslında, siz sınıfta kaldınız. Maçı izliyoruz daha maçın 10. dakikasından itibaren her türlü hakarete, küfre maruz kaldık. Gözlemci raporunda da her şey kayıtlı. Bu futbola yakışmıyor. Sporun dili bu değil. Biz yine de sağduyulu olduk. Dün ekibimle beraber TFF’ye gittik. TFF’de ki yetkililer, ‘evet şu kişi aradı ve hakem değişikliği yapıldı’ dedi. Hiçbir dilekçeli veya yazılı bir başvuru olmamış. Sadece telefon ile arama yapılarak Batman Bölgesinden olan hakemin değişikliğini talep etmişler.” ifadelerine yerdi.

“BU TÜR SALDIRILAR BİZİM ŞEHRİMİZDE ASLA OLMAZ”

Başkan Erol Temel sözlerini şöyle sürdürdü, “Batmanlılar bu ülkenin şehri, insanları değil mi? Neden bu değişikliği yapıyorsunuz? Sözde güvenlik nedeniyle değişiklik yapmışlar. Neyin güvenliğini sağladınız? Yönetimdeki arkadaşlarım, sahadaki futbolcularım şiddete maruz kaldı. 1 buçuk saat içerde rehin kaldık, hangi biriniz geldiniz ve yanımızda durdunuz? Takım otobüsüm saldırıya uğradı. Bu saldırılar Van’da olsaydı böyle mi olurdu? Asla ve asla bizim buralarda böyle bir sorun olmazdı. Emniyetimiz tüm güvenliği sağlardı. Van Sporun şampiyonluğu elinden alınıyor susuluyor. Van Sporun maçında hakem değişikliği yapılıyor susuluyor. Biz susmayacağayız, sonuna kadar gideceğiz.”

“ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Bazı yetkililerden şikayetçi olduklarını da vurgulayan Başkan Temel sözleri şu ifadelerle tamamladı, “Hem valilikten hem de emniyet amirinden şikayetçi olduk. Bizlere başka ülkeden geliyoruz muamelesi yapılıyor… Bu işin peşini bırakmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Van Spor sahipsiz değil, Van şehri sahipsiz değil. Biz asla geri adım atmayacağız. Masa başında 3 puanımız çalındı. Başka takımların milletvekilleri prim vereceğini açıklıyor, destek veriyor. Biz ise tek başımıza sahip çıkıyoruz takımımıza. Buradan Sayın valimize, emniyet müdürümüze, belediye eş başkanlarımıza teşekkür ederim. Bizleri arayarak destek verdiklerini belirttiler. Ama günün sonunda olan Van Spora oldu. Kural hatası var. Penaltı verilmesi gerekirken penaltıyı da vermediniz bu hukuksuzluktur. Bu durum karşısında vekillerimiz duruma el atsaydı bizler şu an bu durumda olmazdık.”

GENÇER: BU DURUMU KABUL ETMİYORUZ

Basın açıklamasında konuşan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer ise “Elâzığ’da vahim ve ne yazık ki üzücü olayları yaşadık ve tanık olduk. Ne yazık ki siyaset kirli ellerini bu denli bulaştırmıştır. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Biz haksız galibiyet peşinde değiliz. Ama her şeyin adil ve dürüst olması gerekiyordu. Masa başında şehirlerin, takımların kaderiyle oynanmaktadır. Herkes aklını başına alsın. Çocukların hayalleriyle oynanmaktadır. Hiç kimsenin haddine değil bu gençlerin hakkıyla oynamaya. Etimizle tırnağımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.