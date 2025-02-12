Artı Değer Van Spor FK sahasında güçlü rakiplerden Menemen Futbol Kulübü’nü ağırladı. Zor geçen maç 2 – 2 eşitlikle tamamlandı. Lider Serik Belediyespor’un mağlup olduğu, 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor’un berabere kalarak puan kaybettiği haftada Artı Değer Van Spor FK kazanamayarak önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta temsilcimiz sahaya; Abdulsamed Damlu, Ahmet Eren (Dk. 46 Okan Eken), Onur Özcan, Muhammet Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Hasan Bilal (Dk. 46 Mert Örnek-Dk. 79 Yusuf Abdioğlu), Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, Harun Kavaklıdere(Dk. 46 Bekir Can Kara), Samed Ali Kaya (Dk. 46 Emre Batuhan Adıgüzel) ve Eyüp Akcan ile çıktı.

Konuk ekip ise; Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi (Dk. 77 Fırat Arslan), Onur Akdeniz, Emre Keskin, Mazlum Demir, Eyüp Poyraz, Erkan Gövercin (Dk. 82 Yiğit Kerem), Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 90 Arda Temur), Hakkı Türker, Emirhan Arkutcu (Dk. 82 Erhan Öztürk) ve Seçim Can Koç ile mücadele etti.

Maça her iki takım da kontrollü başladı. Maçın ilk devresinde belli bölümlerde oyun üstünlüğünü eline alan Artı Değer Van Spor FK, aradığı golü bulamadı.

Konuk ekip Menemen Futbol Kulübü 39. dakikada geliştirdiği hızlı atakla gole ulaştı. Bu dakikada topu önüne alan Hakkı Türker, düzgün bir vuruşla takımı 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Maçın ilk devresi konuk ekibin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına Artı Değer Van Spor FK 4 futbolcu değişikliği ile başladı. İkinci yarıya etkili başlangıç yapan kırmızı – siyahlı temsilcimiz aradığı golü 56. dakikada Bekir Can Kara ile buldu ve skora denge geldi: 1 – 1.

Ataklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, 73. dakikada Bekir Can Kara’ya yapılan faulle penaltı atışı kazandı. Atışı kullanmak üzere topun gerisine geçen Okan Eken, meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturarak skoru takımı adına 2 – 1’e getirdi.

Maçın uzatma dakikaları oynanırken Artı Değer Van Spor FK kalesinde şok bir gol gördü. Gelişen Menemen FK atağında ceza sahası içine hareketlenen Seçim Can Koç, kafa vuruşuyla topu Vanspor filelerine gönderdi ve skoru tayin eden isim oldu: 2 – 2.

Maç 2 – 2 beraberlikle sonuçlanınca Artı Değer Van Spor FK, sahasında 1 puana razı oldu.