Geçtiğimiz sezon 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselen ve yeniden yapılanmaya giden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yerli ve yabancı isimlere imza attırırken, geçtiğimiz sezon forma giyen birçok futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon sözleşme yenilemediği futbolcuların yanı sıra, yeni transfer edilen 2 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Yollarını ayırdığı futbolcular için bir teşekkür paylaşımı yapan İmaj Altyapı Van Spor FK, “25 yıl sonra gelen şampiyonluk sadece bir kupadan ibaret değil, bir şehrin hayalini, bir camianın inancını ve bir neslin özlemini içinde taşıyor. Bu yolda sahada terini akıtan, mücadele ruhuyla şehrimizi onurlandıran ve Van Spor tarihine altın harflerle adını yazdıran, aramızdan ayrılan değerli futbolcularımıza gönülden teşekkür ediyoruz.” denildi.

HANGİ OYUNCULARLA YOLLAR AYRILDI?

Bir önceki sezon Van ekibinde şampiyonluk mücadelesine katkı sağlayan bazı futbolcularla sözleşme yenilenmedi ve yollar ayrıldı. İşte o isimler; Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter, Eyüp Akcan, Mert Örnek, Harun Kavaklıdere, Okan Eken, Taha Cengiz Demirtaş, Masis Gülük, Serkan Odabaşoğlu, Ahmet Eren, Ayberk Kaygısız, Onur Özcan, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak ve Samed Ali Kaya.

İKİ YENİ TRANSFERLE DE YOLLAR AYRILDI

Eski futbolcuların yanı sıra, takıma sezon başında katılan, biri yabancı olmak üzere iki yeni transferle de devam edilmedi. Yapılan paylaşımda, “Ayrıca sezon başında aramıza katılıp kısa süre de olsa bu yolculuğun bir parçası olan Benito Ramirez ve Mert Çölgeçen’e de teşekkür ederiz. 25 yıllık hasreti bitiren bu büyük zaferde emeği geçen her bir ismi unutmayacağız. Onlar artık sadece birer futbolcu değil, bu şehrin hafızasında yer etmiş kahramanlardır. Her şey için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.