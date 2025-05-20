Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur müsabakası ilk maçında Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazığspor, 22 Mayıs Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak maçı Süper Lig hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise Selim Şenöz ve Arif Dilmeç yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak da Tolga Akbaba görev alacak.

Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor arasındaki rövanş maçı ise 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00’deki rövanş maçı Elazığ Stadyumu’nda oynanacak.