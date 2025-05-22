Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu ilk maçında bugün Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya gelecek.

Maça saatler kala saat 14.00 itibariyle maçın biletleri satışa sunuldu. Ancak taraftarlar birkaç dakika sonra biletlerin tükendiği gerekçesiyle verilmediğini söyledi. Akşam oynanacak karşılaşma için stat önünde oluşan bilet kuyruğu an itibari ile devam ediyor.

Saatler öncesinden bilet alabilmek için stadın önüne gelen sporseverler, uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak binlerce taraftar henüz bilet alamadı. Van Spor yöneticilerinin de stat önüne giderek bilgi aldığı belirtildi.

Stat önünde bekleyen taraftarlar bilet sıkıntısının çözülmesini istiyor.

Stadı dolduracak olan taraftarlar, saat 20.00’de başlayacak karşılaşma için Van Atatürk Şehir Stadı’nda takımlarını destekleyecek.

DEV EKRAN KURULMASI PLANLANIYOR

Edinilen bilgilere göre, maçı stattan takip edemeyecek taraftarlar için, belirlenecek bir noktaya dev ekran kurulması planlanıyor. Vanspor yönetiminin bu konudaki girişimleri sürerken, konunun netleşmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.