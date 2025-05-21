Artı Değer Van Spor FK, yarın saat 20.00’de Van Atatürk Şehir Stadı’nda Çimentaş Elazığspor’u konuk edecek. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk maçında karşı karşıya gelecek her iki ekip de avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Yarın oynanacak maça Van Spor taraftarlarının büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Taraftarlar, maç biletlerini ne zaman ve nereden temin edebileceklerini sorarken, konuya ilişkin olarak Van Spor FK’den açıklama geldi.

Taraftarlar biletleri yarın (22 Mayıs) saat 14.00 itibari ile Van Atatürk Şehir Stadyumu gişelerinden temin edebilecekler.

Konuya ilişkin olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Yarın akşam saat 20.00’de oynanacak Play-Off Yarı Final ilk karşılaşmamızın biletleri, yarın saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadyumu gişelerinde satışa sunulacaktır. Takımımıza tribünden destek vermek isteyen tüm taraftarlarımızı, biletlerini erkenden temin etmeye davet ediyoruz. Unutma, bu yol birlikte güzel!” denildi.