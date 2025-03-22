Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, kendi sahasında ve seyircisi önünde Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak maça dakikalar kaldı.

Her iki takım için de önemli olan maçta ilk 11’de sahaya çıkacak futbolcular belli oldu.

Maça temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK: Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Mert Örnek, Harun Kavaklıdere ve Okan Eken ilk 11’i ile başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin yedek kulübesinde ise Abdulsamed Damlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Onur Özcan, Sabahattin Destici, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Massıs Gülük, Serkan Odabaşoğlu, Hasan Bilal, Muhammed Çoksu ve Batuhan Kör yer alacak.

Diyarbekir Spor A.Ş. ise sahaya: Cantuğ Temel, Güray Fırat, Ümit Bayraktar, Ahmet Mumin Papaker, Kağan Miray Bağış, Seymen Yağmur, Yasin Elmas, Ömer Çiçek, Emrullah Sayar, İbrahim Halil Öner ve Görkem Güven ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekibin yedek kulübesinde yer alacak isimler ise şu şekilde; Mehmet Mert Pala, Muhammed Ali Kurt, Mehmetcan Orhan, Serkan Yıldız, İlker Sayan, Mansur Çalar, Mutlu Aksu Doğan, Halit Çokyaşar ve Muhammed Emin Ergin.