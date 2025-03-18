Artı Değer Van Spor FK ligin 28. haftasında Diyarbekir Spor’u ağırlayacak. 22 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmada temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK galibiyet elde ederek play-off yolunda ilerlemek isterken rakip Diyarbekir Spor AŞ. de kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda rakibi Somaspor’u 2-1 yenerek üst sıralardaki hedefini sürdüren temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, taraftarının önünde galibiyeti alarak puanını artırmayı hedefliyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK MI?

Artı Değer Van Spor FK- Diyarbekir Spor AŞ. karşılaşmasının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, mücadelenin Van TV ekranlarından canlı yayınla sporseverlere aktarılması bekleniyor.

22 Mart Cumartesi saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.

Van ekibi, ilk devre karşılamasında deplasmanda Diyarbekir Spor AŞ’yi 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmıştı.

Kırmızı siyahlı temsilcimiz 14 galibiyet, 6 beraberlik 6 mağlubiyet ile 48 puan alarak 5. sırada yerini korurken, rakip Diyarbekir Spor AŞ ise 4 galibiyet, 9 beraberlik 13 mağlubiyet ile 21 puan alarak 15. sırada bulunuyor.