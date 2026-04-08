Trendyol 1. Lig 34. hafta karşılaşmasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 6 – 1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 3 haftanın ardından 3 puanı farklı bir galibiyetle aldı. Antalya Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlı Van ekibi, rakibi Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 6-1 yenerek son haftalardaki galibiyet özlemini sonlandırdı.

Ev sahibi ekip; Baha Karakaya, Aleksandr Martynov (Dk. 68 Sertan Taşkın), Alan Isidro Montes Castro, Cengiz Demir, Bilal Ceylan, Burak Asan (Dk.85 Raymond Adeola), Michal Jan Nalepa (Dk85. Şeref Özcan), Sami Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Dk.85 Anıl Koç), Ilya Sadygov (Dk. 47 Christian Chikwado Nwachukwu) ve Selim Dilli kadrosuyla sahaya çıktı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK; Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk.78 Zan Jevsenak), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Jefferson Nogueira Junior (Dk.78 Alper Demirol), Santeri Wainö Emil Hostikka, Bekir Can Kara (Dk.66 Alıou Badara Traore), Kenneth Obinna Mamah (Dk.58 Emir Bars) ve Ivan Cedric Bikoue (Dk.78 Oğulcan Çağlayan) ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya kırmızı-siyahlı Van ekibi başladı. İlk dakikalardan itibaren topa hakim olan taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. 9. dakikada defansın hatasıyla Sabahattin Destici’nin asistinde topla buluşan Ivan Cedric, ceza sahası içinde ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. 0 – 1.

29.dakikada Vanspor farkı ikiye çıkardı. Sabahattin Destici’nin ceza sahası içine gönderdiği ortada Serikspor futbolcusu Aleksandr Martynov ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu. 0 – 2.

35.dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Baha Karakaya’nın uzun pasıyla topla buluşan Jetmir Topalli, yaptığı aşırtma vuruşla şık bir gole imza atarak farkı 1’e indirdi. 1 – 2.

36.dakikada Serikspor yine etkili atak geliştirdi. Topla buluşan Topalli’nin vuruşunda Vanspor kalecisi Muhammed Alperen Uysal gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk devresinde başka gol olmayınca devre Vanspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

VANSPOR 2. DEVREDE FARKA GİTTİ

İkinci yarıya ev sahibi ekip başladı. 50. dakikada Serikspor atak geliştirdi. Köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde yapılan kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

55.dakikada kırmızı-siyahlı ekip farkı yeniden ikiye çıkardı. Ceza sahası içinde Ivan Cedric’in pasında topla buluşan Kenneth Obinna Mamah meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. 1 – 3.

Van Spor korner atışı kazandı. 70.dakikada köşe vuruşunu kullanan Erdem Seçkin, doğrudan kaleye gönderdiği topu ağlarla buluşturarak mükemmel bir gole imza attı ve farkı 3’e çıkardı. 1-4.

Vanspor yine etkili ataklarını sürdürdü. 73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan takımın en golcü futbolcusu Ivan Cedric kendisinin ikinci takımının 5. Golüne imza attı: 1 – 5.

Ev sahibi takım futbolcusu Bilal Ceylan 80. dakikada Vanspor futbolcusu Traore yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü 2. Sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10. kişi bıraktı.

Vanspor son dakikalarda gol arayışlarını sürdürdü. Maçın 85. Dakikasında topla buluşan Hostikka, şık bir vuruşla perdeyi kapatan isim oldu: 1 – 6.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi İmaj Altyapı Van Spor FK 6-1 kazanarak 3 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.