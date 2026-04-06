Trendyol 1. Lig’de 34. Hafta heyecanı yarın başlayacak. Maçlar hafta içi oynanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü de Çarşamba günü Serik deplasmanında ter dökecek.

7 Nisan Salı günü Bandırmaspor – SMS Grup Sarıyerspor karşılaşmasıyla başlayacak olan hafta, 9 Nisan Perşembe günü ise zirve yarışını yakından ilgilendiren Esenler Erokspor – Amed Sportif Faaliyetler mücadelesiyle sona erecek.

VANSPOR SERİK DEPLASMANINDA

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Çarşamba günü deplasmanda küme düşme potasında bulunan Serik Spor Futbol A.Ş.’ye konuk olacak. Van ekibi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

LİGDE HEYECAN DORUKTA

Ligde son 5 haftaya girilirken, bir yanda zirve mücadelesi veren takımlar, diğer yanda ise play-off ve küme düşme hattındaki ekipler kritik maçlara çıkıyor. Puanların birbirine yakın olması, son haftalarda oynanan karşılaşmaların çekişme dozunu artırıyor.

HAZIRLIKLAR ANKARA’DA SÜRÜYOR

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, deplasmanda oynayacağı Serik Spor Futbol A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarını Ankara’da sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanları kulüp başkanı Erol Temel ve yöneticiler de takip etti.

Ankara’da yapılan çalışmaları kulüp başkanı Erol Temel ve genel koordinatör Veysi Gencer de yerinde takip ederek futbolcularla bir araya geldi.

İKİ TAKIM DA SON MAÇTA MAĞLUP OLDU

Van temsilcisi, 33. haftada sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’ne 3-0 mağlup oldu. Rakip Serik Spor Futbol A.Ş. ise deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor’a 3-0 yenildi. Her iki ekip de haftayı farklı mağlubiyetlerle kapattı.

34. hafta mücadelesinde Serik Spor Futbol A.Ş. ile İmaj Altyapı Van Spor FK, 8 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Antalya Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Van’da oynanan karşılaşmayı Antalya temsilcisi 1-0 kazanmıştı. Kırmızı-siyahlı Van ekibi 43 puanla 11. sırada yer alırken, rakip Serik Spor Futbol A.Ş. ise 35 puanla 17. sırada bulunuyor.