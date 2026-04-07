İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın (8 Nisan Çarşamba) deplasmanda küme düşme potasında yer alan Serik Spor Futbol A.Ş.’ye konuk olacak.
Kırmızı-siyahlı Van ekibi, deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Hazırlıklarını Ankara’da tamamlayan temsilcimizde gözler kritik mücadeleye çevrilirken, taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları da netlik kazandı.
Karşılaşmayı deplasmanda tribünlerde izleyerek takımını desteklemek isteyen Vanspor taraftarları, biletlerini alarak takımın yanında olmak istiyor. Karşılaşmanın biletleri bugün itibariyle satışa sunuldu.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Serik Spor Futbol A.Ş. - İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde;
Ev sahibi Tribünleri: 70 TL
Misafir Tribünü: 75 TL
Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden satışa çıktı.
Mücadele, 8 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak.