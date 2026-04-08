Trendyol 1. Lig’de 34. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Günün ilk maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Serik Spor Futbol A.Ş. deplasmanında ter dökecek.

Bu maçın hazırlıklarını Ankara’da tamamlayan ve Antalya’ya giderek maç saatini beklemeye başlayan kırmızı – siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak.

Ligde kalma mücadelesi veren Serik Spor Futbol A.Ş. de son haftalara girilirken ligde kalma şansını artırmak için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorlu geçmesi beklenen maç Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 14.30’da başlayacak. Maçta; Davut Dakul Çelik (hakem), Sezgin Çınar (yardımcı hakem), Salih Burak Demirel (yardımcı hakem) ve Cantürk Kılıç (dördüncü hakem) hakem dörtlüsü görev alacak.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Serik Spor Futbol A.Ş - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak maç canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakanın TRT Spor, Tabii ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı kaydedildi.