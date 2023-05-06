WAN HABER - ÖZEL

Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 arasında oynanacak olan maç yarın saat 15.00’te başlayacak. Müsabaka Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI

Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 maçının bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre kale arkası bilet fiyatları 30, maraton tribünü bilet fiyatları ise 50 TL’den satılacak. Biletler stadyum gişelerinden temin edilebilecek.

CANLI YAYIN

Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 arasında oynanacak olan maç saat 15.00'te World Türk ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ramazan Çetin