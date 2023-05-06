Wanhaber - Özel

2. Lig Kırmızı Grupta zorlu lig maratonunun bitimine 3 hafta kala önemli maçlar oynanacak. Grubun en önemli maçlarından birinde Van Spor FK ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek.

Bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak olan Van Spor FK, rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor.

Konuk ekip Bucaspor 1928 de şampiyonluk umutlarını devam ettirebilmek ve son haftalardaki çıkışını sürdürebilmek adına Van deplasmanına galibiyet parolası ile geldi.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 arasında oynanacak olan maç yarın saat 15.00’te başlayacak. Müsabaka Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Yarın Van’da oynanacak olan Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 arasındaki maçı yönetecek olan hakemler de belli oldu. Maçta Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Şenol Bektaş ve Emre Doğu’nun yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada 4. Hakem olarak da Süleyman Bahadır görev alacak.

BİLET FİYATLARI

Bitexen Van Spor FK ile Bucaspor 1928 maçının bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre kale arkası bilet fiyatları 30, maraton tribünü bilet fiyatları ise 50 TL’den satılacak. Biletler stadyum gişelerinden temin edilebilecek.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın diğer maçları şu şekilde;

Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. – Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Zonguldak Kömürspor A.Ş. – AFC Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş.

İskenderunspor A.Ş. – Sarıyer

Trabzon FK – Pazarspor

GMG Kastamonuspor – Ankara Demirspor

Weecoins Kırklarelispor – Fethiyespor

Etimesgut Belediyespor – Kocaelispor

Umut Tarhan