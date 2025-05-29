Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “26 Mayıs 2025 tarihinde Elazığ Atatürk Stadyumunda saat 20.00'de oynanan Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Vanspor futbol müsabakasının başlamasından hemen önce stadyumda asılı olan Vanspor Futbol Kulübünün bayrağını indiren şahıslar tespit edilmiş olup, bunlardan A.A ve B.D ismi şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Üçüncü şahsın ise yakalanma çalışmaları devam etmektir.” denildi.

“HAKEMİ YARALAYAN ŞAHIS GÖZ ALTINA ALINDI”

Valilikten yapılan paylaşımın devamında; “Ayrıca müsabaka esnasında yan hakeme yabancı madde atarak yaralanmasına sebebiyet veren E. K isimli şahıs 29 Mayıs 2025 günü yakalanarak göz altına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.