Finalde Artı Değer Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

TFF’den yapılan açıklamada, “Trendyol 1. Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 20.00’de Artı Değer Van Spor Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,” ifadelerine yer verildi.

Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele, hem Van hem de Batman futbol camiası için tarihi bir önem taşıyor.