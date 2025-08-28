Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, yarın (29 Ağustos Cuma) kendi sahasında Bandırma Spor’u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor’da hedef galibiyet.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 haftalık periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla 2. sıraya yerleşen Kırmızı – Siyahlılar, yarın ki maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak ve çıkışını sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Yarın Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK - Bandırma Spor maçını yönetecek hakemler de açıklandı. Zor maçta hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak.

Mahmut Gülle ve Çağrıcan Pazarcıklı’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kemal Savaş olacak.