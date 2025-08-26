Trendyol 1.Lig'de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin ilk 2 haftasını kayıpsız geçerken, üçüncü haftasında ise deplasmanda 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ligdeki ilk maçında deplasmanda Boluspor’u mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 2. haftada ise sahasında zorlu rakibi Esenler Erokspor’u mağlup etmeyi bildi. 3. haftada ise Iğdır deplasmanına giden Van ekibi, karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puanı yazdırdı.

Ligin 4. haftasında sahasında ağırlayacağı Bandırma Spor’u yenerek ligdeki ilerleyişini sürdürmek isteyen temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, seyircisiz oynayacağı karşılaşmada galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

29 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor’da canlı olarak yayınlanacak.

Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 3 haftada topladığı 7 puan ile haftayı 2.sırada tamamlarken; konuk takım Bandırma Spor ise 4 puan ile 7. sırada yer alıyor.