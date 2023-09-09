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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, yarın Serik Belediyespor'a konuk olacak.

Van Spor FK, lige iyi bir başlangıç yaparak, Bucaspor ve Adıyaman FK maçını kayıpsız geçti.

Temsilcimiz Van Spor FK, yarın karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı için Antalya'ya hareket etti.

Mustafa Sarıgül yönetimindeki Van Spor FK, ligde ki 3. maçını da kazanarak kayıpsız ilerlemek istiyor.

Van Spor FK Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül'ün, bir kaç isim dışında, kadroda rotasyona gitmesi beklenmiyor.

Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz hafta katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Kadroyu oturtmaya çalışıyoruz. Biraz zaman gerekiyor. Oyuncuların birbirine alışması bu anlamda önemli. Takımda ki oyuncular birbiri ile ilk defa oynuyor" şeklinde konuşmuştu.

Maç yarın saat 16:00'da İsmail Ogan Stadyumu'nda oynanacak.