İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 34. Hafta maçında konuk olduğu Serik Spor Futbol A.Ş.’yi 6 – 1 mağlup ederek rakibini adeta ateş hattına atarken, haftalar sonra kazanarak derin bir nefes aldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, futbolculara teşekkür ederek, hafta sonu kendi sahalarında oynanacak Manisa Futbol Kulübü maçına tüm taraftarları davet etti.

“FUTBOLCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Teknik Direktör Korkmaz yaptığı açıklamada, “Son haftalarda yaşadığımız kötü sürecin ardından bu maç, bizim adımıza mental olarak motive olunması zor bir karşılaşmaydı. Buna rağmen futbolcu arkadaşlarım, maçın başından sonuna kadar yüksek motivasyonla ve taktik disipline bağlı kalarak oynadılar. Kendilerini hem tebrik ediyor hem de teşekkür ediyorum. Sahada, kendi iç disiplinlerine ve yaptıkları işe ne kadar saygılı olduklarını net bir şekilde gösterdiler. Bu nedenle bir kez daha, sizin huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARLARI MAÇA DAVET EDİYORUM”

Galibiyeti Vanspor taraftarlarına armağan eden Korkmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; “Bu galibiyeti; iç sahada, dış sahada, iyi günde de kötü günde de takımını her şartta destekleyen Vanspor taraftarına armağan ediyorum. Hafta sonunda oynayacağımız maça da tüm Van halkını davet ediyorum.”