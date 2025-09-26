Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin bu sezon ilk kez taraftarları karşısına çıkacağı karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanallar da belli oldu.

Van ekibi, 8. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’i sahasında ağırlayacak. Kırmızı-siyahlı ekibin taraftar cezasının sona ermesiyle birlikte taraftarlar, ilk kez takımlarını stadyumda destekleyebilecek.

İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde galibiyet alarak 5 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor. Konuk ekip de yine sahadan galibiyetle ayrılmayı arzuluyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Kırmızı-siyahlı temsilcimizin Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşma, 29 Eylül Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak.

Karşılaşmayı tribünlerde takip edemeyen sporseverler ise mücadeleyi TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak izleyebilecek.

Van ekibi, 7 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor.