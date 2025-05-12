Bir üst lige çıkma mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk edecek. Play-Off 2. Tur ilk maçında rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Artı Değer Van Spor FK, galibiyet için sahaya çıkacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Azem Zorlu ve Faruk Yağlı’nın yardımcı hakem olarak görev alacakları maçta Özer Özden de dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.