Terörsüz Türkiye süreci, resmen hayata geçirilmeye başlandı.

Bu kapsamda da geçtiğimiz dakikalarda tarihi adımlar atıldı.

5-7 Mayıs'ta PKK, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan 27 Şubat'ta yaptığı çağrı üzerine kongresini topladı.

Sabah saatlerinde kongrede alınan kararlar açıklanırken PKK, silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etti.

Bu ilanın ardından Ankara'dan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

TUNCER BAKIRHAN: HAYIRLI OLSUN

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, fesih kararına ilişkin "Kongre hayırlı olsun." dedi.

"UMARIM BARIŞLA TAÇLANIR"

"Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı." diye konuşan Bakırhan, "Umarım bu süreci barışla taçlandırırız." ifadelerini kullandı.