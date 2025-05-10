Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ile Motolux 68 Aksarayspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. Tur ilk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Van’da oynanacak maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Nesine 2. Lig Play-off 1. Tur karşılaşmasında deplasmanda Menemen Futbol Kulübüne konuk olan temsilcimiz 3-1’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılıp 2. Tura yükselmişti.

2. tur ilk karşılaşmasında Motolux 68 Aksarayspor ile eşleşen Van ekibi, pazartesi günü taraftarı karşısında ilk maçı kazanıp 3. Tur yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Turunda Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak Artı Değer Van Spor FK – Motolux 68 Aksarayspor maçı 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Bu maç HT Spor TV’den canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.