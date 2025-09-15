Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Vanmall AVM’de 75 adet iş yeri ve 1 otopark açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Kiraya verilme ile ilgili yayımlanan ilanda, “Mülkiyetinin % 53,378’nin Van Büyükşehir Belediyesine ait İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki VANmall AVM içinde bulunan 75 adet işyeri ve 1 adet otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi doğrultusunda 10 yılığına kiraya verilecek.” denildi.

Söz konusu ilanda, 2. bodrum katında 1, 1. bodrum katında 21, bodrum katında 21, zemin katta 5, 1. katta 6, 2. katta 4, 3. katta 6, 4. katta ise 12 iş yeri kiraya verilecek.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Vanmall AVM’deki iş yerleri için ihale 26 Eylül Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İhale, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

-İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)

-Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’

-İmza Beyanı (Noter Onaylı),

-Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (100.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

-Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 1 ay-30 gün içerisinde almış olmalı)

-Van Büyükşehir Belediyesine ve VASKİ’ye karşı borcu yoktur belgesi.

-EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.