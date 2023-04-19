Van’da milli piyango, iddia, loto, kazı kazan gibi şans oyunlarına ilgi duyanların sayısı her geçen gün artarken, bayi ve seyyarların önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Son zamanlarda şans oyunlarında kazananların sayısında yaşanan artış vatandaşlara umut oldu. Başta Kazı Kazan olmak üzere diğer şans oyunlarında şansını deneyen vatandaşlar, bir umut talihini kovalıyor. Belki çıkar diye bir hevesle alınan piyango biletinin ya da oynanan kuponunun ardı arkası gelmiyor. Çoğu kişi zevk için yaptığını söylese de her hafta oynamaktan kendini bir türlü alamıyor.

Gazetemize konuşan şans oyunları bayileri paraya olan ihtiyaçtan dolayı vatandaşların şans oyunlarına, çok fazla rağbet gösterdiğini belirterek, “Vatandaşların umudu şans oyunlarında artık. Hayat şartlarının zorlaşması, geçim sıkıntısı, işsizlik, enflasyon ve pahalılığın arttığı dönemlerde insanlar kurtuluşu şans oyunlarında arıyor. Her gün yüzlerce kişi oyun oynamaya geliyor. Kimi hobi, stres atmak için kimi de para kazanmak için oynuyor” dediler.

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