Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da, karpuza olan ilgi her geçen gün artıyor.

Son haftalarda fiyatı 5 TL’ye kadar düşen karpuzun kilosu, şu sıralar 5 - 10 TL arasında satışa sunuluyor. Karpuz yaz aylarında pazarlarda ve manav tezgahlarında yer alan diğer meyvelerle kıyaslandığında halen en uygun fiyatlı ürün olarak dikkat çekiyor. Bu yönüyle hem serinletici hem de ekonomik bir seçenek olmayı sürdürüyor.

YAZIN VAZGEÇİLMEZ SERİNLİĞİ

Sulu ve ferahlatıcı yapısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karpuz, yalnızca serinletici değil, aynı zamanda besleyici özelliğiyle de öne çıkıyor. Özellikle öğle saatlerinde yoğun şekilde tüketilen karpuz, Vanlıların sıcak hava ile mücadelesinde doğal bir çözüm sunuyor.

Van halkı, karpuzun hem serinletici hem de bütçe dostu olması sebebiyle en çok tercih edilen meyveler arasında yer aldığını ifade ediyor.

KARPUZA İLGİ BÜYÜK

Pazarlarda ve manav tezgahlarında sergilenen karpuzlar, Vanlıların ilgisini fazlasıyla çekiyor. Özellikle bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte karpuz satışlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Vatandaşlar, karpuzun yaz sofralarının vazgeçilmezi olduğunu vurgularken, bu geleneksel meyvenin serinlemek için ideal bir tercih olduğunu belirtiyor.