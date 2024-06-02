Üniversite yerleşkesinde bir araya gelerek araçlarla bölgeye giden gruptakiler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı.

Katılımcılar, "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Bebekler ölürken sessiz kalmayın", "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bingöl, Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurma gayesinde olduklarını söyledi.

İsrail'in yaşlı, çocuk, kadın, bebek ve sivil ayırt etmeden Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten Bingöl, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına akademisyen ve öğrencilerimizle Gören Dağı'na tırmanış yaptık. Filistin'deki kardeşlerimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Filistinlilerin yanındayız. Acımız büyük. Saldırıların bir an önce son bulmasını, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz."

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam ise Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için eylemlerine devam edeceklerini aktardı.

Katılımcılar Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kente döndü.