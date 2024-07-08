Festival süresi boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Van’da ünlü sanatçılar da sahne aldı. Van’da sahne alan sanatçı Cem Adrian’a münferit bir olayla pet su şişesi fırlatılmış ve bu olay sonrası sosyal medyada gündem oluşmuştu.

Olayın ardından açıklama yapan Cem Adrian, bireysel olaya takılmamış ve Van’da çok güzel bir gün geçirdiğini bildirmişti.

Festivalin son gününde bu kez sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Ferhat Göçer konserinde Vanlılar, sahneye gül atarak misafirperverliğini gösterdi.