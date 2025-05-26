TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında sahasında Çimentaş Elazığspor’u 4-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde eden Artı Değer Van Spor FK, bugün rövanş maçında rakibiyle karşılaşacak. Moraller yüksek bir şekilde deplasmana giden Van Spor FK, adını finale yazdırmak istiyor.

Van’da oynanan ilk maçta taraftarlarına 4-1’lik farklı bir galibiyet armağan eden kırmızı siyahlı ekip, rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Elazığ’daki otellerin konaklama imkanı sunmaması üzerine Kulüp Başkanı Erol Temel, takımı mağdur etmemek için özel uçak kiraladı.

Bugün oynanacak kritik maçta Van Spor FK, her türlü beraberlik, galibiyet ve 1 veya 2 farklı mağlubiyetlerde tur atlayarak finale adını yazdıran taraf olacak.

VANLILAR KENETLENDİ

Vanlılar, bu kritik maç öncesi takımları için kenetlendi. Sivil toplum kuruluşlarından siyasi isimlere, iş insanlarından vatandaşlara kadar herkes Van Spor FK için tek yürek oldu. Sosyal medyada da #VanSpor etiketiyle destek mesajları yağarken, taraftarlar takımlarının finale çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Elazığspor karşısında turu geçerek finale adını yazdırmayı amaçlayan Van Spor FK için taraftarlar tek yürek oldu.

Taraftarların ve spor kamuoyunun gözü kulağı bu kritik mücadelede olacak.