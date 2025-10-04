5 Ekim Pazar günü Edremit Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikte, Van Gölü’nde teknelerle Filistin bayrakları dalgalanacak ve dualar edilecek.

Sumud Filosu’na yapılan saldırılara tepki göstermek ve Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla kentteki birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü, 5 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Edremit Kent Meydanı’nda bir araya gelecek. Van Gölü’nde teknelerin Filistin bayraklarıyla selam göndereceği etkinlikte, Mevlid-i Şerif okunarak dualar edilecek.

Edremit Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik, Vanlı vatandaşları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Organizasyonda, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Sumud Filosu’na yönelik müdahalelere karşı ortak bir duruş sergilemek için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Van Gölü’nde tekneler Filistin bayraklarıyla hareket edecek, meydanda okunacak Mevlid-i Şerif ile Filistin halkı için dualar edilecek