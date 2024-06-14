Van’da ölen 3 bin 354 kişinin, yüzde 55,49’u erkeklerden oluşurken 44,51’i kadınlardan oluştu. 2023 yılında Van’da yaşamını yitirenlerin bin 861’i erkek iken, yaşamını yitiren kadın sayısı bin 493 oldu.

Ölüm nedenleri göz önüne alındığında, dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ülke genelinde, 2023 yılında ölüm nedenlerinin yüzde 33,4’ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan ölüm nedeni yüzde 15 ile iyi ve kötü huylu tümörler olurken, onu da yüzde 13 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

VAN’DA KABA ÖLÜM HIZI DÜŞÜK, TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Kalp, tansiyon, felç gibi hastalıkları da kapsayan dolaşım yolu hastalıklarından kaynaklı gerçekleşen ölümler illere göre incelendiğinde 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranı Van’da yüzde 29,1 olduğundan Van, bu sebeplerden kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip 7’nci il oldu.

Dolaşım yolu hastalıklarından kaynaklı gerçekleşen ölümler illere göre incelendiğinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu ilin yüzde 50,2 ile Çanakkale olduğu görülürken, en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,9 ile Adıyaman olduğu görüldü.

Kaba ölüm hızı bakımından Van, Türkiye genelinde son sıralarda yer alırken iyi ve kötü huylu tümörlerden sebep hastalıklardan kaynaklı ölüm oranı bakımından ilk sıralarda yer aldı.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,0 ile Tunceli olduğu görüldü. Bu ili yüzde 21,0 ile Ardahan, yüzde 20,9 ile Erzurum, yüzde 20,6 ile Van izledi.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 3,4 ile Adıyaman olduğu görüldü.

DOLAŞIM YOLU HASTALIKLARINDAN 976 KİŞİ ÖLDÜ!

2023 yılında Van’da yaşamını yitiren 3 bin 354 kişinin büyük bir kısmını dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler oluşturdu.

Büyük oranda kalp rahatsızlıklarından oluşan dolaşım sistemi hastalıklarından 976 kişi öldü. İkinci sırada yer alan iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı şekilde 691 kişi, solunum sistemi hastalıklarından 433 kişi, sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından 112 kişi, iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan 210 kişi, dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden 172 kişi, COVID-19’dan 1 kişi, diğer sebeplerden 560 kişi ve ölüm nedeni saptanamayan 199 kişi Van’da yaşamını yitirdi.

TÜİK’E GÖRE VAN, KABA ÖLÜM HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU 3’ÜNCÜ İL

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Van ve Batman izledi.