Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun olan sporcu Erhan Çalışkan, dünyanın farklı kıtalarında bulunan 62 ülkede, dağcılık, koşu, yüzme, bisiklet, arama kurtarma gibi farklı sportif faaliyetlere katılarak 190 madalya kazandı.

7 kıtada 7 yüksek zirveye tırmanmayı hedefleyerek dünyayı gezmeye başladığını belirten Erhan Çalışkan, şimdiye kadar 5 bin 895 metre ile Afrika’nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro Dağı ile 5 bin 642 metre ile Avrupa’nın en yüksek zirvesi olan Elbruz Dağı’na tırmandığını belirtti.

“2011 DEPREMİ BANA DERS VERDİ”

Dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen koşu, yüzme ve farklı spor organizasyonlarından toplam 190 madalyası bulunduğunu söyleyen Erhan Çalışkan, 2011 yılında Van’da meydana gelen depremde vatandaşları profesyonelce yönlendiren bir arama kurtarma uzmanından ilham aldığını söyledi.

Çalışkan, “2011 yılındaki Van depreminde yıkılan bazı binaların ardından, çevredeki kaosu sakinleştirmeye çalışan biri vardı. Soğukkanlılıkla çevredeki herkesi sakinleştirip, yönlendirmelerle ortalama 18 kişiyi profesyonel bir şekilde enkaz altından kurtardı. Bu bana büyük bir ders oldu. Depremin ardından bu tarz doğal afetlerin meydana gelmesiyle beraber neler yapabilirim diye düşündüm. Arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl yapıldığına dair araştırma yaparken, Türkiye Dağcılık Federasyonuna rastladım, ardından ise Van YYÜ tarafından düzenlenen 19 Mayıs şenlikleri kapsamında dağ tırmanışına gittim. Böylece doğa sporları ile tanıştım. Üniversiteye başladıktan sonra bu alanda profesyonellik kazanmaya başladım.” diye konuştu.

Yürüyerek, otostop çekerek ya da uygun fiyatlı seyahat yöntemleri deneyerek gezmeye başladığını söyleyen Erhan Çalışkan, “Belirli bir zaman sonra dağ rehberliği yapmaya başladım. Rehberlik alanında ilk profesyonel deneyimim İran’da bulunan ve aynı zamanda Ortadoğu’nun en yüksek zirvesi olarak bilinen Demavend Dağı’nda gerçekleşti. Aynı zamanda dağcılık, arama kurtarma ve koşu sporuna dair kitaplar okumaya ve araştırma yapmaya devam ettim.” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI ELDE ETTİKÇE MERAKIM DAHA DA ARTMAYA BAŞLADI”

Dağ rehberliği yaparken, koşu antrenmanlarına başladığını ve böylece koşu organizasyonlarına da katılım sağladığını ifade eden Çalışkan, “Dağlarda rehberlik yaptığımda daha rahat hareket edebilmek için koşu antrenmanları yapıyordum, bununla beraber koşu sporlarına da merak saldım. İstanbul Maratonuna katılarak koşu sporculuğuna da başlamış oldum. Koşu alanında katılım sağladığım organizasyonlarda başarı elde ettikçe merakım daha da artmaya başladı. Geçtiğimiz 2024 yılında farklı kıtalarda bulunan 8 farklı ülkede koşu yarışlarına katıldım. Ayrıca yurtdışında ülkemizden çok daha uygun fiyatlı gezi rotaları ve konaklama fırsatları da oluyor.” diye belirtti.

Dağ rehberliği yaptığı sırada kazandığı paralarla farklı ülkeleri gezdiğini aktaran Erhan Çalışkan, “Dağ rehberliği yaparak kazandığım parayla başka yerleri gezdim, gezdikçe de kazandım. Türkiye’nin tamamını gezdim ve şu an 62 ülke dolaştım. Seyahat ederken de en önemsediğim konu özgün bir seyahat yöntemi kullanmaktı.” şeklinde ifade etti.

“7 KITA, 7 ZİRVE HAYALİM VARDI”

Seyahatlerine devam edeceğini belirten Erhan Çalışkan, “Benim 7 kıta, 7 zirve hayalim vardı. Her bir kıtanın en yüksek zirvesine tırmanmak gibi bir hayalim vardı. 2018 yılında Afrika’nın en yüksek zirvesi olan Kilimanjaro Dağı’na tırmandım, ardından 2019 yılında Avrupa’nın en yüksek zirvesi olan Elbruz Dağı’na tırmandım, Balkanlar’da, Alp Dağları’nda ve diğer ülkelerde yüksek zirvelere tırmandım. Arjantin’de Aconcagua Dağı, Amerika’da Denali Dağı, Nepal’de Everest Dağı’na da yakın zamanda tırmanmayı düşünüyorum. Aynı zamanda şu anda üniversitede okuyan bazı öğrencilerimi de sponsorluklarla beraber yurtdışına götürmeye çalışıyorum.” ifadelerine yer verdi.