Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, eşi Gamze Karaloğlu ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler’in katılımıyla teslim edilen müzik aletleri, öğrencilere büyük sevinç yaşattı. Okula trampet, bas davul, majör sopa, borazan, zil ve bando tören kıyafetleri verildi.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu, okulun müzik bölümü tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konserini de dinleyerek öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin yoğun emek vererek hazırladıkları resim sergisini de gezen Kaymakam Murat Karaloğlu, başarılı çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı.