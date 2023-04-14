Van’daki ortaokul öğrencileri, okullarındaki Uçak Kulübünde öğretmenlerinin desteğiyle maket insansız kargo uçağı tasarladı. Üç boyutlu yazıcıyla profesyonel parçalar tasarlayan öğrenciler, tasarladıkları uçağı uçurdu.

Öğrencilerin tasarladığı maket uçak, başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Öğrenciler tasarladıkları uçağı geliştirerek, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece almayı hedefliyor.

“İki model üzerinde çalışmalar yaptık”

Konuya ilişkin konuşan Bil Koleji Van Kampüsü Robotik ve Kodlama Öğretmeni Levent Dalgın, okullarında eğitim gören öğrencilerle hem sabit kanat hem de döner kanat olmak üzere iki farklı kargo uçağı tasarımı yaptıklarını belirtti. Özellikle sabit kanatlı uçakta güzel bir uçuş deneyimi yaşadıklarını ifade eden Dalgın, “Dünyada uçak teknolojileri gittikçe yaygınlaşıyor.

Bunlar savunma, tarım ve ilaçlama gibi birçok alanda kullanılıyor. Bizler de üreten, sorgulayan ve yarını okuyabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu konuda Uçak Kulübümüzde son 3 yıldır hem sabit hem de döner kanat olmak üzere iki model üzerinde çalışmalar yaptık ve baya da bir mesafe kat ettik” dedi.

“Selçuk Bayraktar’dan ilham alıyoruz”

Bundan sonraki hedeflerinin TEKNOFEST’e katılarak öğrencilere güzel bir başarı kazandırmak olduğunu dile getiren Dalgın, “Öğrencilerimizin bu konuda motivasyonu çok yüksek. Öğrencilerimiz gittikçe daha özgün çalışmalar yapıyor.

Bizler şu an var olan modeller üzerinde çalıştık. Öğrencilerimiz işi kavradıktan sonra kendi modellerini tasarlamaya başladılar. 3 boyutlu yazıcıdan kendi modellerini tasarlayarak geliştirdiler. Kargo uçak dediğimiz, faydalı yük taşıyan modelleri geliştirdiler. Bilindiği üzere 2005 yılında Selçuk Bayraktar, sabit kanatlı bir uçak prototipini geliştirdi.

Bu uçağı sağlıklı bir şekilde uçurarak piste indirebilmişti. O dönem destek verilirse ‘Türkiye’yi bir numara yapacağım’ demişti ve destek de almıştı. Türkiye bu noktada dünyada hatırı sayılır ülkeler arasına girdi. Bizler de öğrencilerimizi TEKNOFEST’e hazırlarken Selçuk Bayraktar’dan ilham alıyoruz” diye konuştu.iha