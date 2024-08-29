2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Vanlı kırtasiyecilerden önemli uyarı geldi. Kırtasiyeciler, ucuz diye alınan kırtasiye malzemelerinin ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtirken, mutlaka lisanslı ve kaliteli malzemelerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 9 Eylül itibariyle sona erecek ve okullar ilk ders zili ile başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 2 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Eğitim yılının başlamasına az bir süre kala hem öğrencilerde hem de velilerde okul hazırlığı heyecanı başladı.

Okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tutan veliler, temel ihtiyaçları alarak öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hesabını yapıyor.

ESNAF ÖZDEMİR: “SATIŞLAR İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL”

Kırtasiye ürünleri satışının şu an düşük seviyelerde olduğunu belirten Kırtasiye yetkilisi Mehmet Özdemir, “Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Satışlar çok düşük. Ekonomik sorunlar vatandaşın alım gücünü bir hayli düşürdü. Bu nedenle henüz satışlarımız istediğimiz seviyelerde değil.” dedi.

Tatlı telaşın sürdüğünü aktaran Özdemir, “Aileler öğrencilerini okula hazırlayabilmek için tatlı bir telaş içindeler. Elinde listeler ile gelen veliler ilk etapta fiyat araştırması yapıyor. Bütçesine göre en uygun yerde alışverişini yapıyor. Fiyatlar geçtiğimiz yıla nazaran yükseldi. Kırtasiye ürünlerinde ortalama yüzde 50’nin üzerinde artışın olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar bir önceki yıl çanta dahil bir öğrenciye ortalama bin 500 TL masraf yaparken bu yıl minimum 2 bin TL seviyelerinde olacak bu masraf. Bu durum biraz da hem maddi imkana hem de okulun vermiş olduğu listeye göre de değişkenlik gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

ESNAF ÜRGÜN: “HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

Cumhuriyet Caddesinde Kırtasiye esnafı olan Haydar Ürgün ise, “Bu yılki hazırlıklarımızı tamamladık. Yoğunluk henüz başlamadı. Çok az da olsa satışlar gerçekleşiyor tabi. Bir önceki yıla kıyasla bu yıl fiyatlar arttı. Okul çantalarının geçen yılki fiyatı 250 TL’den başlıyordu, bu yıl ise ortalama 750 TL. Kalitesine göre 2 bin 500 TL’ye kadar da çıkabiliyor. Su mataraları 100 TL ile 750 TL arası, beslenme çantaları ise 100 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor” dedi.

“SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER ALMAYIN”

Okul sezonunda lisanslı ve kaliteli ürünlere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan kırtasiye yetkilileri, “Kırtasiye ürünlerini her yer satabiliyor. Zincir marketler, işportacılar ve benzeri her yerde bulunabiliyor. Ama velilerimiz dikkatli olsunlar. Kalitesiz, sağlığa zarar verecek ürünler, lisanssız ürünlerden uzak dursunlar. Ucuz diye kanmasınlar. Yetkililerden isteğimiz ise herkes kırtasiye ürünleri satmasın. Herkes kendi işini yapsın. Hal böyle olunca bizim işlerimiz daha da kötüye gidiyor” ifadelerine yer verdiler.