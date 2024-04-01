Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’un Esenyurt ilçesinde CHP adayı Vanlı Ahmet Özer yüzde 49,08 oy oranı ile birinci olurken, AK Parti adayı Hamit Öncü ise yüzde 39,18 oy oranında kaldı.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 Van doğumlu. Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdüren Özer, 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

Rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık gibi görevlerde bulundu.

Ahmet Özer, evli ve 2 çocuk babasıdır.