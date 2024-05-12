Güney Afrika'da 28 milyon seçmen 29 Mayıs tarihinde genel seçime gidiyor. Seçim anketleri 30 yıldır iktidarda olan parti Afrika Ulusal Kongresi'nin oy oranının ilk defa yüzde 50'nin altında kalacağını gösterirken, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'de başbakan adayları arasında bir Türk asıllı, Vanlı bir siyasetçi de bulunuyor.

Toprak Partisi'nden Başbakan adayı olan Mehmet Vefa Dağ, dil eğitimi almaya gelip vatandaşı olduğu Güney Afrika'dan siyasi tecrübesini anlattı.

2001'de ülkeye geldiğini söyleyen Dağ, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın hayatının kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Mandela'nın geçmişi beni bayağı etkilemişti. Mandela'yı tanımak istiyordum. Güney Afrika kültürünü tanımak istiyordum. Gelip İngilizce öğrenip ayrıca isyan hareketinin ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyordum. Bir ülke sıfırdan nasıl kurulabilir, neler yapılabilir diye merak ediyordum" diye konuştu.

Güney Afrika'ya geldikten sonra bu ülkeyi çok sevdiğini belirten Dağ, "Kültürünü sevdim, insanlarını sevdim ve 2006 yılında Güney Afrika vatandaşı oldum" dedi.

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Dağ, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkenin Güney Afrika olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin Cape Town'a girersek, bir yanına girdiğinizde dünyanın en zengin ülkesini görürsünüz. Buna Constantia diyoruz. Bir iki kilometre uzağında Khayelitsa dediğimiz dünyanın en fakir bölgesini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bu zengin fakir ayrımı nedeniyle insanların, özellikle de gençlerin işsiz kaldığını belirten Dağ, "İşsiz gençler de ne oldu? Bildiğimiz suçlulara karıştı. Suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Çünkü halk yalnız bırakıldı" dedi.

Siyasi kariyerine 2016 genel seçimlerinde Cape Town Belediye Başkanı adayı olarak başladığını hatırlatan Dağ, şunları aktardı:

O seçimde 7 bin 500 oy almıştık. 2019'da isim değişikliğine gidip Güney Afrika Ulusal Demokrasi Hareketi partisine dönüştürdük. Lakin ailevi sorunlar yüzünden seçimlere giremedik. 2022'de partimizin adını tekrar değiştirerek bu sefer Hakikat ve Dayanışma Hareketi ismiyle ülke çapında seçimlere girmeye başladık.

Parti, maddi sorunlardan dolayı 29 Mayıs'taki seçimlere ulusal düzeyde katılamadı, yalnızca Western Cape bölgesinde seçime girdik. Sebebi ise 750 bin rand dediğimiz yaklaşık 1,5 milyon liraya denk gelen bir para istenmesi ve bunu toparlayamadığımızdan dolayı, bütçemiz sadece Western Cape bölgesine yettiği için buradan girmeye başladık. 110 arkadaşımız beni Western Cape Başbakanlık adaylığına layık gördü.

'TÜRK VATANDAŞI OLARAK SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Western Cape'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığını belirten Dağ, bölgede 1,5 milyon seçmenin oyunu almayı hedeflediklerini söyledi.

Dağ, seçim kampanyasını şimdiye kadar ceplerinden karşıladıkları anlatarak, "Bize hiçbir ülke yahut kuruluş finansal destekte bulunmadı. Bunu açık açık söyleyebiliriz" dedi.

Tek isteklerinin Cape Town'a huzur ve refah getirmek olduğunu vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

Yaklaşık 3 milyon insan Western Cape'de şu anda barakalarda kalıyor. Yani böyle haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, Türk kökenli olarak, özellikle bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de büyümüş bir insan olarak bu haksızlığın karşısında sessiz kalamayacağımızı göstermek istiyoruz.

'HALKA TOPRAK VE TOHUM VERECEĞİZ'

Toprak Partisi olarak tarımsal üretimi artırmayı ve Güney Afrikalılara toprak dağıtmayı hedeflediklerini belirterek işsizliği önleyeceklerinin mesajını veren Dağ, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki halka belli bir toprak vereceğiz, o toprakta üretim yapmak için halka hayvan ve ayrıca tohum desteği vereceğiz. Ayrıca halkımızı ihracat alanında eğiteceğiz ve ülkemizi uluslararası arenada en mükemmel şekilde sahiplenmek ve nasıl desem, ülkemizi daha iyi mecralara getirmek için bütün amacımızla çalışacağımıza, halkımız adına söz veriyoruz."

MEHMET VEFA DAĞ KİMDİR?

1973 yılında Van merkezde dünyaya gelen Dağ, babasının memur olması nedeniyle ilk ve ortaokulu Saray ilçesinde tamamladı.

2001 yılında dil eğitimi için gittiği Güney Afrika’da 2009 yılında siyasete atılan ve geçtiğimiz yıl ise Truth and Solidarity Movement partisini kuran Vanlı Mehmet Vefa Dağ, 29 Mayıs genel seçimleri için başbakan adayı oldu.

İttifak kurduğu Land Party logosu altında seçimlere girmeye karar veren Mehmet Vefa Dağ, Bu ittifak sonucunda Western Cape başbakan adayı oldu.

PARTİSİ 3. OLDU

Partisi bu yıl yapılan mahalli seçimdeki dar seçim bölgesinde 3. parti oldu.

28 ŞUBAT’TA KAYMAKAM OLMASI ENGELLENDİ

Van İmam Hatip Lisesini bitiren Dağ, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 28 Şubat mağduru olarak kaymakamlık sınavını kazandığı halde mülakatta önü kesildi.

YÜKSEK LİSANSIN ARDINDAN GÜNEY AFRİKA’YA GİTTİ

Yüksek lisansını Niğde Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Dağ, 2001 yılında İngilizce öğrenmek için Güney Afrika'ya gitti. Buraya yerleşen Dağ, 2009 yılında Güney Afrika’da politikaya atıldı. 2016 yılında yapılan yerel seçimde Cape Town Belediye Başkanı adayı olan Dağ, Tafelsig ile Kilsriver Ticaret Odalarını ve ayrıca Cape Town Alternatif Ticaret Odasını da kurdu. Mehmet Vefa Dağ, 2016’da Truth and Solidarity Movement partisini kurdu ve girdiği ilk seçimde 3. parti oldu.