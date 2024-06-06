Uçak sefer sayılarının azlığından dolayı sıkıntı yaşanırken, konu ile ilgili son serzeniş Vanlı iş insanı Zahir Kandaşoğlu’ndan geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında uçuş yetersizliğinden yakınan İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu, “Van’a gidip, gelmek için uçak çilesi son hızıyla başladı” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı bu yıl ki akıbeti sürekli sorgulanan Van Ferit Melen Havalimanı ile ilgili son olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden “şuan için belirlenmiş bir kapalılığın söz konusu olmadığı” cevabı gelmişti.

Ancak özellikle yaz sezonunda Van için uçuş sayısının azlığından yakınılırken, benzer bir yakınma da iş insanı Zahir Kandaşoğlu’ndan geldi.

Kandaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Van’ın uçuş sorununa ilişkin; “Van’a gidip - gelme için uçak çilesi son hızıyla başladı. İki gündür havaalanına gidip saatlerce bekliyoruz. Yok yer açılacak, yok açılmadı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Tam bir rezalet. Bu kadar çaresizlik görülmedi, derdini anlatacak bir yetkilide ortada bulamıyorsun...” diyerek, sitemini dile getirdi.