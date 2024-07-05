Vanlı iş insanı Erol Temel, özel aracıyla seyir halindeyken kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre Ankara – İstanbul yolunda, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden Temel, refüje çarptı.

Aracında maddi hasar meydana gelen Erol Temel’in hafif yaralandığı ve tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

VAN SPOR BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK

İş insanı Erol Temel’in, 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan olağanüstü kongre ile Van Spor başkanlığına aday olması ve başkanlık görevine seçilmesi bekleniyor.

Temel’in kaza haberi, sevenlerini korkuturken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.